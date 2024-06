Wrzuć do ubikacji. Po pięciu minutach będzie lśnić jak nowa

Czyszczenie łazienki, a w szczególności ubikacji, to zadanie, które wymaga regularności. Nie wszyscy jednak lubią to robić. Ciągłe odkładanie tej czynności w czasie nie sprzyja utrzymaniu muszli w czystości. Właśnie dlatego warto zastosować proste, ale skuteczne metody, które znacznie przyspieszą i ułatwią dbanie o odpowiednią higienę.

Mowa tutaj o tabletce do zmywarki. W tym przypadku należy wrzucić ją do ubikacji i poczekać aż się rozpuści. Dla wzmocnienia efektu możemy zalać ją wrzątkiem, a po chwili wyczyścić toaletę za pomocą szczotki. Na sam koniec już tylko wystarczy spuścić wodę i gotowe. Efekt? Muszla będzie lśnić jak nowa.

Pierwszym krokiem jest spryskanie deski octem i odczekanie około pół godziny. Jeśli plamy są bardziej intensywne, można bez obaw zostawić ocet nawet na kilka godzin. Następnie posypujemy plamy sodą i ponownie spryskujemy deskę octem. Na sam koniec wystarczy już tylko wszystko dokładnie wyczyścić, opłukać wodą i wytrzeć do sucha.

