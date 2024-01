Współlokatorki 70 plus. Na emeryturze zamieszkały razem

"W Polsce przybywa osób starszych. Szacuje się, że do 2025 r. już co trzeci Polak będzie osobą po 65. r.ż. To sprawia, że zaczynamy myśleć o różnych rozwiązaniach, które mogłyby poprawić komfort życia emerytom. Na taki pomysł wpadły też władze Rybnika i stworzyły miejsce, w którym pod jednym dachem zamieszkały trzy niesamowite seniorki - Felicja Berger, Maria Korga i Felicja Wolny. Panie wcześniej się nie znały, a zamieszkały w jednym mieszkaniu. Dzisiaj są przyjaciółkami i tworzą swój własny, mały świat! Dzielą ze sobą codzienne obowiązki, pomagają sobie nawzajem, spędzają wspólnie wolny czas i udowadniają, że starość wcale nie musi być nudna!" - napisała na Instagramie Marzena Rogalska.