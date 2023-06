Wstaw do kuchennych szafek. Mole nawet się nie zbliżą

Jeśli chcesz mieć pewność, że mole na stałe opuszczą twój dom, poza przetarciem szafek, postaw w nich niewielkie naczynie i wlej do niego nieco octu winnego i płynu do mycia naczyń. Zwabione zapachem owady zaczną wlatywać do naczynia, po czym utopią się w płynie. To bardzo sprytna i skuteczna pułapka, która pomoże ci pozbyć się uciążliwych szkodników.