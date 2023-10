Wszechmocne. Jej test to diagnostyczna rewolucja dla milionów kobiet

Test polega na pobraniu biopsji z endometrium macicy. Jest to prosta, mało inwazyjna procedura, którą można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, w którym lekarz jest z tym zaznajomiony – to diagnostyka nieporównywalnie łatwiejsza w odniesieniu do zabiegu laparoskopowego. Sama poddałam się takiej procedurze, więc mogę opowiedzieć o odczuciach. W moim przypadku było to bardzo porównywalne do badania cytologicznego szyjki macicy. Pobrana biopsja zostaje umieszczona w specjalnym płynie i przetransportowana do laboratorium diagnostycznego, gdzie izoluje się z niej mRNA, a następnie wykonuje test.