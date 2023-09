Wszechmocne. Dr Anna Zawadzka daje nadzieję chorym na alzheimera

Wynika to z tego, że choć badania nad przyczynami choroby Alzheimera są prowadzone w ośrodkach badawczych na całym świecie, to póki co nie udało się postawić przekonującej hipotezy, która by tłumaczyła, dlaczego ludzie na nią zapadają. A brak wiedzy na temat przyczyn powoduje, że szukamy niejako po omacku.