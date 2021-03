Wybieramy najmodniejsze klapki damskie na sezon wiosna-lato 2021! Te modele musisz mieć!

Stylowe klapki z futerkiem

Model przypominający wygodne kapcie po domu nosimy również w wydaniu na co dzień! Gwiazdy pokochały model pastelowych klapków z miękkim futerkiem. Noszą je m.in. Sophie Turner, Gigi Hadid, Selena Gomez zarówno do dresowych kompletów, jak i casualowych zestawów z kolarkami czy jeansami. Najbardziej uniwersalny model tego typu to klapki na czarnej podeszwie wykończone futerkiem przy cholewce. Takie buty będą pasować w letnich stylizacjach na co dzień z komplecie z oversize'ową sukienką lub dopasowanymi jeansami.