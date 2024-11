Wybieramy zegarek idealny

Współczesny zegarek to coś znacznie więcej niż urządzenie do odmierzania czasu. To wielofunkcyjny dodatek, który warto dobrać do swoich potrzeb.

Przed zakupem zegarka należy zadać sobie kilka pytań, a najważniejsze z nich brzmi – do czego ma on służyć? Dziś nie potrzebujemy zegarków wyłącznie do odmierzania czasu, mamy przecież przy sobie telefony, na których w każdej chwili możemy sprawdzić godzinę. Od zegarka oczekujemy znacznie więcej. Czy chcemy, by stanowił on element biżuterii? Czy ma być dowodem prestiżu? A może ma być po prostu praktycznym i wygodnym smartwatchem? Od odpowiedzi na te pytania zależeć będzie wybór idealnego zegarka.

Wygląd

Idealny zegarek musi nie tylko się nam podobać, ale także pasować do naszego wyglądu. Warto uświadomić sobie, że nie ma uniwersalnego modelu, który pasowałby do każdego rodzaju stylizacji i na każdą okazję. Zegarek podlega tym samym prawom, co inne dodatki – buty, galanteria, biżuteria – żeby idealnie dopełniał strój, musi być do niego dobrze dopasowany. Dlatego warto mieć w swoich biżuteryjnych szkatułkach kilka modeli zegarków. Te na bransolecie będą najbardziej uniwersalne, wkomponują się w stylizacje biurowe, wieczorowe i codzienne. Modele na skórzanym pasku są mniej eleganckie i o ile z powodzeniem można zakładać je do pracy, to już nie będą w stanie sprostać wymogom specjalnych okazji.

Przy wyborze zegarka należy też zwrócić uwagę na jego kolorystykę. W zegarmistrzowskim portfelu marki Apart znajdziecie damskie i męskie modele zegarków w różnych kolorach pasków i kopert. Poza klasyczną czernią i kolorem srebra panie mogą wybierać spośród modeli białych, beżowych, brązowych, granatowych. Dużą popularnością cieszą się zegarki z elementami przypominającymi modne różowe złoto.

Panowie, wybierając kolor zegarka dla siebie, powinni przede wszystkim skupić się na jego pasku – elegancki mężczyzna zawsze ma pasek dopasowany do koloru butów. Apart ma w swojej ofercie zegarki męskie zarówno na skórzanych paskach w różnych kolorach (czarnym, brązowym, granatowym), jak i na bardziej uniwersalnych bransoletach zarówno w kolorze srebra, jak i złota.

To, co kryje się w środku

Najważniejszym technicznym aspektem, na jaki warto zwrócić uwagę, wybierając zegarek, jest jego mechanizm. Najpopularniejszy jest kwarcowy, czyli zasilany wymienną baterią. W zegarkach premium najczęściej spotkamy natomiast mechanizm automatyczny. Działa on na podobnej zasadzie, jak mechanizm klasyczny, z tą różnicą, nie trzeba go nakręcać, bo w tym przypadku to ruch ręki (nie koronki, jak w mechanizmie klasycznym) powoduje naciągnięcie sprężyny i poruszanie się wskazówek.

Wśród zegarmistrzowskich marek premium dostępnych w Apart znajdują się m.in. wysokiej klasy szwajcarskie czasomierze Albert Riele.

Praktyczność

Zegarek ma być piękny, efektowny, ale też praktyczny, a pod tym ostatnim pojęciem współcześnie mieści się znacznie więcej funkcji aniżeli wyłącznie wskazywanie czasu. Efektem jest bardzo duża popularność smartwatchy, które są zarówno ozdobnym, jak i przydatnym gadżetem, który nadaje się do noszenia na co dzień, nie tylko podczas uprawiania sportu.

Świetnym przykładem są modele marki Elixa, które łączą w sobie praktyczność i styl. Te zegarki są wyposażone w głośnik i mikrofon, umożliwiają prowadzenie rozmów i są nieocenioną pomocą dla osób aktywnych fizycznie. Monitorują tętno, przebyty dystans, spalone kalorie, przypominają o nawodnieniu, a także mają wbudowane tryby sportowe spersonalizowane pod konkretną dyscyplinę uprawianego sportu. Dzięki wymiennej bransolecie można nosić je przy każdej okazji: silikonowy pasek idealnie sprawdzi się podczas uprawiania sportu, a elegancka, stalowa bransoleta będzie idealna na co dzień.

Apart ma w swojej ofercie także smartwatche innych marek, w tym m.in. Aztorin, która słynie z niezawodności i nowatorskich rozwiązań technologicznych stosowanych w swoich zegarkach.

Zegarmistrzowska oferta jest naprawdę imponująca, a Black Weeks w Apart to świetna okazja do tego, by przyjrzeć się jej z większym zainteresowaniem i znaleźć zegarek idealny dla siebie. W dniach 15.11 – 02.12.2024 r. trwa szczególna akcja, w ramach której wystarczy dokonać zakupu za minimum 69 złotych, aby skorzystać z promocji. Rabaty wynoszą od 10% do 80% na najtańszy produkt przy zakupie czterech nieprzecenionych sztuk jednocześnie. Akcja Black Weeks obowiązuje na apart.pl oraz w salonach Apart i w czasie trwania promocji można dokonywać zakupów z rabatami wielokrotnie.

