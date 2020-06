Wybory 2020. Szymon Hołownia o swojej żonie Urszuli Hołowni. "Była moim wsparciem i partnerką we wszystkim, co robiłem"

Szymon Hołownia, chociaż miał zostać czarnym koniem tych wyborów prezydenckich, to niestety, musi zadowolić się trzecim miejscem, zaraz po Andrzeju Dudzie i Rafale Trzaskowskim. We wczorajszym wystąpieniu przekonywał, że to jest jego wynik marzeń. Dzisiaj podziękował tej, która była zawsze u jego boku.

Wybory 2020. Szymon Hołownia o swojej żonie Urszuli (East News)