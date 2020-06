Wybory 2020. Małgorzata Trzaskowska dziękuje za wsparcie. To jej pierwszy wpis od ogłoszenia wyników

Wybory 2020. Małgorzata Trzaskowska zabrała głos po ogłoszeniu wyników

"Jeszcze wciąż czekamy na ostateczne wyniki, ale już wiemy, że pewnie niewiele się zmieni. Rafał jest w II turze z wynikiem ponad 30 proc. Bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję za zaangażowanie w tę część kampanii, za mobilizację, namawianie znajomych, wsparcie, jakiego udzieliliście Rafałowi. To bardzo ważne. Wiem, że niektórzy spodziewali się lepszego wyniku - ale II tura dopiero przed nami! Teraz 'wszystkie ręce na pokład'. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i zapewniam - to wasze zaangażowanie jest bardzo ważne, to ono przyniesie nam zwycięstwo" – czytamy w poście kandydatki na pierwszą damę.