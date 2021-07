Wydają kilkadziesiąt tysięcy złotych na pasję dzieci. Wszystko podliczyli

- Posłużę się przykładowymi kwotami, aby oddać rząd wielkości wydatków. 2500zł to koszt wpisowego na zawody, 200zł to opłata torowa. Kompletny strój z atestami w wersji juniorskiej to kwota między 8 - 11 tys. zł. Trening na torze zewnętrznym to 1200 zł. Do tego dochodzi koszt napraw mechanicznych. Nowy kart benzynowy to około 28000- 30000zł. Raz w roku jeździmy też do Włoch na specjalne treningi na torach, jest to wydatek rzędu 12 -15 tys. zł. Podsumowując sezon, czyli sesje treningowe i starty w zawodach w Polsce to pula 80-120 tys. zł– skrupulatnie wylicza mama zawodnika.