"Nie będę go ukrywać". Matka walczy o akceptację transpłciowego syna

Teraz staje przed kolejnym wyzwaniem. Bartek w tym roku ma iść do szkoły. - Jest inteligentny i bystry, choć ma symptomy zespołu Aspergera (...) Nie chciałabym zatrzymywać go na kolejny rok w zerówce, ale nie mam pewności, czy państwowa szkoła przyjmie go jako chłopca. W papierach jego dane wciąż są niezmienione (...) Czy w dobie tego, co dzieje się z reformą edukacji, znajdzie się dyrektor, który się narazi i zapewni mu warunki do bycia tym, kim jest? - powiedziała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".