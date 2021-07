Dziecko w szponach technologii. "Tablet niepostrzeżenie wkroczył w codzienność"

Z podobną sytuacją zmierzyła się Karina, mama 6-letniego Tomka. - Syn, który w tym roku zaczął chodzić do pierwszej klasy, zwariował na punkcie Minecrafta. Chciałam, żeby miał wspólny temat z nowymi kolegami, wielu rodziców podkreślało, że to rozwija wyobraźnię przestrzenną, a Tomciowi bardzo zależało. Mówił tylko o tym, o granie pytał kilkanaście razy dziennie, pomimo że ustaliliśmy dzienny limit 25 minut. Koledzy zaczęli go zapraszać do domu, gdzie łączyli się w sieć i wspólnie grali. Takich spotkań miał 5 i zakończyłam "zabawę", bo narastające zafascynowanie grą miało już znamiona choroby. Na ostatnim spotkaniu, kiedy jak poprzednio zostawiłam pod opieką rodziców jego kolegi, odebrałam telefon z informacją, że synowi rozładował się tablet i rzucił nim, rozbijając szybę i szurając ekranem o podłogę. Kiedy przyjechałam, błagał jak narkoman na kolanach, żebym mu przebaczyła i pozwoliła jeszcze grać - wspomina Karina, dodając, że ani chwili nie żałowała sprzętu za 3 tysiące złotych - poczuła ulgę, że wreszcie pozbyła się problemu. - Od tamtej pory zero tabletu, a filmy selekcjonowane, raz na tydzień - kwituje.