Wyglądała inaczej niż zwykle. Jej koronkowa sukienka to majstersztyk

Chociaż zazwyczaj stawia na eksplozję koloru i modowy miszmasz, to tym razem Maja Hyży pokazała się z zupełnie innej strony – subtelnej, romantycznej, dziewczęcej. A to za sprawą sukienki, która wygląda tak delikatnie, aż surrealistycznie. Jej kreacja zachwyca szczegółowością i wyszukanymi detalami . Śmiało mogłaby okazać się tą "jedną i jedyną" na ślub w stylu romantic boho, ale też zagrać główną rolę w filmie, którego akcja rozgrywa się w minionej epoce.

Kremowa sukienka Mai Hyży to model warstwowy. Halka kamuflowała sylwetkę, a prześwitujący materiał pozwolił wyeksponować ciało. Tkanina typu plumeti , czyli wzbogacona o charakterystyczne i wyczuwalne w dotyku supełki, dodała kreacji finezji i wydźwięku retro. Podobnie jak koronkowe wstawki tu i ówdzie, które sprawiły, że na sukienkę można patrzeć bez końca, doszukując się kolejnych detali.

Sam fason rękawów zwraca uwagę romantycznymi bufkami . Szeroka forma ze ściągaczem przy nadgarstkach oraz wieńczącym całość "dzwonkiem", to już ukłon w stronę stylu vintage. Podobnie jak koronkowa stójka przy szyi Mai Hyży, która nawiązywała do kryzy – plisowanego kołnierza będącego symbolem mody XVI wieku.

Zabrała córkę na ściankę. Podobna do mamy?

Zabrała córkę na ściankę. Podobna do mamy?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!