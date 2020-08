Wygoda, bezpieczeństwo i styl. Sneakersy na każdą okazję

Kojarzysz słynne sportowe obuwie z literką "N" na boku? To New Balance, marka obuwia znana na całym świecie. Chętnie wybierana przez celebrytów, sportowców jak i zwykłych Kowalskich, którzy ponad wszystko cenią wygodę i styl.

Zaczęło się od kurnika

Jest jednak coś, co popularna firma posiada jako jedna z niewielu na całym świecie. I nie chodzi o znaną wszystkim literkę, ale o coś znacznie ważniejszego – nietypową, bo dość zabawną historię powstania. Równie dobrze mogłaby posłużyć za kanwę fabularnego filmu.

Wszystko rozpoczęło się na początku dwudziestego wieku – w 1906 r., kiedy to William J. Riley, założyciel firmy chciał poprawić komfort chodzenia swoich pracowników. Co ciekawe, za inspirację posłużyły mu kury, które obserwował na swoim podwórku. Jego zdaniem, trójkątna kurza stopa wypracowała idealny balans, który Riley postanowił wykorzystać przy tworzeniu nowego produktu – wkładki do butów. Miała ona pomóc wypracować "nową równowagę" podczas chodzenia, a tym samym ulepszyć komfort i bezpieczeństwo. I od tej wkładki – a właściwie od kurzego podwórka - marka wzięła swoją nazwę "New Balance" i pozostała przy niej już zawsze.

Renoma wypracowana przez lata

Na prawdziwą sławę trzeba było jednak trochę poczekać. W latach 30. firma zaczęła tworzyć buty dla sportowców, począwszy od słynnego klubu biegaczy - Boston Brown Bag Harriers. Przez lata marka umacniała swoją pozycję na rynku obuwia tworzonego dla sportowców. Jednak dopiero czterdzieści lat później stała się modowym hitem również wśród zwykłych ludzi. Przyczynił się do tego nowy model "320" z kultową literką "N" po bokach, na punkcie której zwariował każdy mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. Od tamtej pory dobra passa nie opuszcza twórców - każdego kolejnego roku mogą pochwalić się niegasnącą popularnością swoich produktów, a nowe modele schodzą jak "ciepłe bułeczki".

Na każdą okazję

Dziś ich buty noszą prawie wszyscy, niezależnie od wieku i stylu bycia, bo idealnie wpisują się w modę smart casual. Pasują zarówno do dresów, jak i do delikatnej sukienki. A różnorodność na półkach zachwyca – bo choć wszystkie łączy literka naszyta po bokach, to jednak wielość modeli i nietypowych połączeń kolorystycznych sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Buty New Balance sprawdzają się zarówno na jogging, do pracy jak i na spotkanie towarzyskie. Mając w domu kilka par, bez problemu znajdziemy coś na każdą okazję. Czarne i białe sneakersy będą pasować do eleganckich marynarek, różowe podkreślą dziewczęcy urok i zastąpią mało wygodne baletki. A kiedy potrzebujemy zaszaleć, możemy wybrać spośród modeli o nietypowych połączeniach kolorystycznych, które nadadzą stylizacji wyjątkowego charakteru.

Przede wszystkim wygoda

Sneakersy New Balance to nie tylko wygoda. Twórcy stawiają również na jakość stosowanych materiałów i bezpieczeństwo. Większość modeli wykonuje się z materiałów tekstylnych. Są to przede wszystkim: nylon, zamsz, ekologiczna skóra a także tkaniny przepuszczające powietrze. Ponadto twórcy korzystają z inteligentnych rozwiązań. Niedawno powstała nowoczesna amortyzacja podeszwy buta, która została wykonana z polimeru. Materiał rozprasza energię powstającą przy uderzeniu buta o podłoże, dzięki czemu stopa jest całkowicie zabezpieczona.