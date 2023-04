Wylej na płytki w łazience. Po chwili będą jak nowe

Lśniące i czyste kafle łazienkowe. Po chwili będą wyglądać jak nowe

Wiele środków do czyszczenia zawiera mikrogranulki, które przeznaczone są do czyszczenia i optycznego wybielenia ceramiki łazienkowej. Nie nadają się one do czyszczenia kafli czy fug. Jest jednak prostszy, tańszy i bardziej ekologiczny sposób, który dodatkowo, chroni powierzchnię przed rozwojem pleśni czy grzyba. Po użyciu tego domowego specyfiku kafle będą jak nowe.