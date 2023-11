Wylewasz całą wodę z czajnika? Nie każdy wie, czym to grozi

W okresie jesienno-zimowym, gdy za oknem robi się coraz chłodniej, chętnie rozgrzewamy się od wewnątrz. Z pewnością w trakcie zimnych wieczorów miło jest usiąść na kanapie z kubkiem gorącej herbaty. Jednak zanim przystąpisz do odpoczynku, wcześniej musisz ugotować wodę na ciepły napar.

Na pewno zdajesz sobie sprawę, że na dnie czajnika i w resztce wody znajduje się osad, z którego tworzy się kamień. Chociaż składa się on ze związków wapnia i magnezu i nie jest szkodliwy dla naszego zdrowia, a wręcz przeciwnie - może korzystnie wpłynąć na nasze zdrowie, to nie należy zużywać zagotowanej wody aż do ostatniej kropli. Wylewanie całej zawartości ma szkodliwy wpływ na sam czajnik.