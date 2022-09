Zatkaj odpływ folią aluminiową. Rury długo będą jak nowe

Zapchany zlew to wynik naszych błędów. Ten popełniamy szczególnie często

Jak nie dopuścić do zatkania zlewu w kuchni? Wystarczy przestrzegać kilku istotnych zasad. Przede wszystkim nie powinniśmy wrzucać do odpływu resztek jedzenia z talerzy, fusów po kawie czy herbacie ani innych odpadków. Zawsze powinny one lądować w koszu, w przeciwnym wypadku rury zatkają się bardzo szybko.