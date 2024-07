Widzisz przy pieprzyku? Tak wygląda rak

Lato i słoneczna pogoda to szczególnie niebezpieczny czas, ponieważ często dochodzi wtedy do poparzeń słonecznych, które - jak tłumaczy w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - mogą się przyczynić do rozwoju tego nowotworu skóry.