Dorota Gardias szczerze o walce z nowotworem. Zaapelowała do kobiet

- Pierś po ponad roku sama wysłała mi sygnał, że dzieje się coś niedobrego. Powiedziałam o tym Magdzie, która natychmiast kazała mi iść do innego lekarza. Wiemy, jak to się skończyło - powiedziała. Przyznała, że ma żal do pierwszego lekarza, jednak była to dla niej lekcja, by sprawdzać diagnozy.