Wystroiła się w mini. Jej sukienka to majstersztyk

Kwiaty w świątecznych okolicznościach

Powierzchnię sukienki pokrywały aplikacje złożone z mikrokwiatów. Rozsiane po całej kreacji, tworzyły efekt 3D. Duży plus stawiamy za zaczesane do tyłu włosy oraz złote szpilki, które w połączeniu pozwoliły skupić uwagę na nieszablonowej sukience. Wygląda na to, że kwiaty potrafią pięknie rozkwitać także zimą.