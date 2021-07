Z czerwonego dywanu kibicowała Włochom. Znalazła na to sprytny sposób

Francuska modelka kibicowała Włochom

Carla Bruni urodziła się w 1967 roku w Turynie. Niewiele osób wie, że z tego względu może pochwalić się zarówno włoskim, jak i francuskim obywatelstwem. Z czerwonego dywanu festiwalu w Cannes postanowiła wesprzeć na Euro 2020 drużynę rodzimych Włoch. Z uśmiechem na twarzy pozowała do zdjęć, eksponując dłoń, na której miała bogato zdobiony pierścionek szwajcarskiej marki Chopard z kamieniami we włoskich barwach. Manicure modelki również nawiązywał do zielono-biało-czerwonej flagi Italii.