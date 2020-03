Z kim do łóżka poszłaby Katarzyna Żak? Odpowiedź jest zaskakująca

Agata Buzek, Justyna Wasilewska, Katarzyna Żak, Bartosz Bielenia, Jacek Braciak oraz Sebastian Stanki Stankiewicz w klipie stylizowanym na matrymonialny program z lat 90. mówią o idealnym partnerze. Czworonożnym.

"Pokochaj. Klub Samotnych Serc" to kampania społeczna Fundacji #Głosem Zwierząt. Klipy wideo, które wyglądają jak fragmenty programów matrymonialnych z początku transformacji, to zachęta by adoptować (lub wspomóc finansowo) bezdomne psy i koty. Akcja powstała dzięki wsparciu agencji Kreatik. Za reżyserię i produkcję odpowiada Andiamo, zaś kostiumy to dzieło Niny Sakowskiej.