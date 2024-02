Zaczyna każdy dzień od konkretnego produktu. To sekret jej sylwetki?

Warto przypomnieć, że dieta raw food jest uznawana za kontrowersyjną wśród specjalistów ds. żywienia. Wszystko przez to, że określana jest jako wyjątkowo restrykcyjna i niedoborowa. Bardzo łatwo o poważne problemy z dostarczaniem odpowiedniej ilości istotnych mikroelementów, na przykład: wapnia, żelaza, cynku, selenu, likopenu oraz witamin D i B12. Co więcej, spożywanie surowego mięsa czy jaj może doprowadzić do zatrucia pokarmowego.