Zadaj szyku na wiosnę. Czółenka, które wydłużają nogi Eleganckie czółenka to modowy pewniak, a subtelne odcienie beżu czy pudrowego różu to klasyczne, ponadczasowe kolory. Mówi się o nich i pisze, że to buty bardziej uniwersalne od czarnych szpilek czy czółenek, a kobiety cenią je za unikalne właściwości – wizualne wydłużenie nóg. Modne buty w odcieniach nude Elegancki nosek w delikatny szpic, zgrabny obcas i cholewka w pięknym kolorze w ulubionym odcieniu beżu. Oto recepta na idealne czółenka na wiosnę. Te buty słyną z ponadczasowej elegancji. Możliwe, że podobny model do tych, które dzisiaj kupujemy najchętniej, nosiły nasze mamy w młodszych latach. Nie każdy uznaje beżowe czółenka za obuwie uniwersalne, a równie dobrze wyglądają z sukienkami, jak i zestawami z mom jeans i ramoneską. Beżowe czółenka lub szpilki – czy to zakup na jeden raz? Opłaca się kupować buty trwałe i ponadczasowe, a cieliste czółenka dobrej jakości spełniają te warunki. Aby uniknąć nieudanego zakupu, warto przemyśleć: fason, odcień i czas zakupu. Jeśli na co dzień szpilki to ostatnia z możliwych opcji, wybierz stabilniejsze buty np. na niskim koturnie, a jeśli wybierasz się za jakiś czas na wesele, postaw na stabilniejsze modele na wyższych słupkach. Odpowiedni odcień powinien zgrywać się z naturalnym odcieniem skóry, który dobierzesz np. na podstawie… podkładu do twarzy. Impreza zapowiada się na sierpień, a twoja skóra szybko nabiera karmelowego odcienia pod wpływem słońca? Odcień beżu pasujący do bladej skóry będzie za jasny, kiedy stopy i nogi pokryją się opalenizną. Prosty trik, który wydłuża nogi Jesienią i zimą chętnie sięgamy po czarne spodnie typu rurki i botki na wysokich obcasach w tym samym kolorze. Jednolity kolor na całych nogach i wysokie buty, wizualnie sprawiają, że nogi wydają się dłuższe i bardziej smukłe. Szpilki lub czółenka na słupku w odcieniach beżu w połączeniu z jasnymi rajstopami lub jasnymi spodniami zapewnią podobny efekt, ale lepiej sprawdzą się w wiosennych, lżejszych i jaśniejszych strojach. Beżowe czółenka, których odcień zleje się kolorystycznie z kolorem nóg, to prosty sposób na ich wydłużenie. Możesz wzmocnić ten efekt, wkładając ołówkową, beżową spódnicę z wysokim stanem. Do tego koniecznie lekko kontrastująca bluzka, aby całość nie prezentowała się mdło. Nie unikaj takich zestawień w obawie przed stereotypowym pogrubieniem przez jasne kolory. W słoneczny, wiosenny dzień to właśnie ciemne, ciężkie wizualnie stylizacje prezentują się niekorzystnie, a sylwetka sprawia wrażenie masywnej. Ciemne kolory podkreślają też zmęczenie, zmarszczki czy cienie pod oczami. To idealny czas na jasne kolory, dzięki którym wyglądamy promiennie, elegancko, a nawet możemy odjąć sobie kilka lat. Nie tylko szpilki są sexy Cieliste beże i pudrowe róże wyglądają naturalnie, a do tego bardzo kobieco. Takie buty po prostu warto mieć, bo sprawdzą się przy wielu okazjach. Jeśli dobierzesz odcień czółenek do swojej karnacji, będą niemal niewidzialne. Ten naturalny efekt podkreśla odcień skóry, delikatne rysy twarzy i zwiewną sukienkę. Nie tylko wyraziste, czerwone szpilki są sexy, bo takie delikatne, eleganckie buty także prezentują się pięknie. Ten typ obuwia włożysz też do eleganckiego garnituru ze spódnicą lub cygaretkami - skrócone modele spodni świetnie wyglądają z cielistym obuwiem.