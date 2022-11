Zadbaj o zdrowe zęby. Jak wybrać odpowiednią szczoteczkę?

Kupując szczoteczki do zębów, wiele osób nie przywiązuje wagi do tego, jaką mają twardość, czy ich kształt pozwoli dotrzeć w najgłębsze zakamarki jamy ustnej i wreszcie, czy uda się nimi dobrze wyczyścić zęby. Przez lata przyzwyczailiśmy się do kupna manualnych szczoteczek, które z jakiegoś powodu przykuły naszą uwagę. Tymczasem do sklepów i łazienek szturmem wdarły się szczoteczki elektryczne, które stale ewoluują, zapewniając coraz lepsze efekty. Nie zmieniło się tylko jedno – zalecany czas mycia zębów to 2 minuty. Pozostaje zatem sprawdzić, czym warto je czyścić.