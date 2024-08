Zagrała w "Seksmisji". Dziś trudno ją rozpoznać

Bożena Stryjkówna urodziła się 9 sierpnia 1954 r. w Warszawie, niedaleko Teatru Ochoty. Chociaż w jej rodzinie nie było tradycji artystycznych, a ona sama była nieśmiała, to właśnie aktorstwo stało się jej życiową drogą.

Po szkole, w wolnych chwilach pojawiała się w pobliskim teatrze. To właśnie tutaj zauważył ją Jan Machulski i zaproponował jej rolę w spektaklu "Homo Mollis, czyli człowiek wrażliwy". - Zagrałam wtedy w profesjonalnym przedstawieniu wśród wielu fantastycznych aktorów. Mimo tego nigdy nie przyszło mi do głowy, aby zdawać do szkoły aktorskiej - wyznała w Onecie.