Zagrała w "Seksmisji" i słuch po niej zaginął. Co się działo z Bogusławą Pawelec?

— Łódź była z boku. Miałam specyficzne warunki, a poza tym tamte czasy należały do dość ciężkich. Później nie umiałam przestawić się na formę castingu. Telefonowano do mnie z propozycjami, ale zawsze w trakcie rozmów padało to straszne słowo "casting". W całym swoim życiu dwa razy byłam na castingu i za każdym razem nie udało mi się zdobyć roli. Powiedziałam sobie, że już nigdy nie stanę do walki o rolę i naiwnie czekałam, aż propozycje spadną mi z nieba - powiedziała Pawelec.