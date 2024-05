Gdy zdobędziesz już tę wiedzę, będziesz mógł przejść do kolejnego etapu wtajemniczenia w tajniki ogrodniczej sztuki. Metoda pewnego doświadczonego działkowca sprawi, że krzak pomidorów będzie uginał się pod ciężarem owoców.

Sekretem uprawy pomidorów jest stosowanie odpowiedniego nawozu. Sadzonki pomidorów szczególnie upodobały sobie dwa składniki, które sprawiają, że rosną one szybciej i bardziej owocują.

Ten rodzaj obornika powoduje zakwaszenie gleby, co jest korzystne dla sadzonek pomidora. Nawóz dostarczy też magnezu, fosforu, potasu, wapnia oraz azotu - czyli wszystkich związków, które są niezbędne do tego, aby rośliny rosły zdrowe i dawały obfite plony. Zastosowanie obornika sprawi, że pomidory będą duże, soczyste i pyszne.

Mowa o gnojówce z pokrzywy. Podlewamy nią rośliny, gdy zauważymy, że pomidory zaczynają zawiązywać grona. Czynność powtarzamy co dwa tygodnie. Jak samemu przygotować ten nawóz?

Do przygotowania takiej gnojówki potrzebujemy dużego wiadra, 10 litrów wody oraz pociętą pokrzywę. W naczyniu umieszczamy pokrzywę, którą zalewamy wodą. Miksturę odstawiamy w zaciemnionym miejscu na dwa tygodnie. Po tym czasie rozcieńczamy powstały nawóz w proporcjach 1:10.

