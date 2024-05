Rozsyp wokół cebuli. Plon będzie obfity jak u doświadczonego ogrodnika

Cebula to niepozorne warzywo, które można wykorzystać na dziesiątki różnych sposobów. To jeden z tych składników, który całkowicie zmienia smak dania. Wiele osób decyduje się na zasadzenie jej w ogródku czy na balkonie.

Warzywo to ma niewielkie wymagania glebowe i jest naprawdę proste w uprawie. Jak dbać o cebulę? Czym odżywić cebulę, żeby była duża? Poznaj przepis na banalnie prosty nawóz do cebuli . Plony będą duże i obfite.

Cebula to jedno z najstarszych warzyw uprawnych. Pierwsze wzmianki na temat cebuli pochodzą sprzed 5 tysięcy lat . Początkowo uprawiano ją wyłącznie w Azji Środkowej, jednak w krótkim czasie rozprzestrzeniła się po całym świecie. Cebula jest ceniona za swój niezwykły słodko-ostry smak, a także za liczne właściwości prozdrowotne. Jest bogata w liczne witaminy, takie jak A, E, C, flawonoidy czy enzymy, które przyśpieszają pracę metabolizmu.

Jak uprawiać cebulę, aby dawała duże plony? Zasadź ją w ciepłym, suchym i dobrze nasłonecznionym miejscu. Zapewnij jej żyzną, przepuszczalną i próchniczą ziemię o zasadowym pH. Jak często podlewać cebulę? Wszystko zależy od warunków panujących na dworze. W okresie suszy należy podlewać ją codziennie, używając przy tym niewielkiej ilości wody. W pozostałe dni należy robić to przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Choć cebula jest naprawdę prosta w uprawie, wymaga regularnego nawożenia . Warzywo najlepiej rozwija się na glebach odżywionych świeżym lub granulowanym obornikiem. Jeśli nie masz dostępu do tego rodzaju kompostu, przygotuj domową odżywkę do cebuli, która przyśpieszy plonowanie .

Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — skórki od banana . Pokrój ją w niewielkie kawałki i wysusz na słońcu lub w piekarniku. Skórki powinny być suche na wiór. Tak przygotowany nawóz umieść bezpośrednio na grządce i zmieszaj z ziemią. Po kilku dniach skórka zacznie uwalniać swoje właściwości odżywcze do gleby, odżywiając przy tym cebulę.

Skórkę od banana można zastąpić skorupkami jaj, które zwykle lądują w śmietniku . Obfitują w wysoką zawartość wapnia, który doskonale odżywi cebulę. Jak przygotować nawóz ze skorupek jaj ? Oczyść i osusz skorupki, a następnie zmiksuj je na proszek. Tak przygotowany nawóz rozsyp bezpośrednio na grządce i zmieszaj go z ziemią. Plony będą obfite jak nigdy.

