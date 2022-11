Żałoba na odległość. Uchodźczynie z Ukrainy mierzą się z nią na co dzień

Każdy przeżywa żałobę indywidualnie. Jednak bardzo ważne jest racjonalizowanie tego, na co mamy wpływ, a na co już nie. - To jest sytuacja zupełnie niezależna od nas. Gdybyśmy mogli, to byśmy tam byli, ale to nie jest takie proste. Towarzyszy nam często poczucie winy, jednak nie warto go pielęgnować - wyjaśnia Marta Drinčić.