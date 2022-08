"Absolutne zło". Ukrainka opisała, co działo się w rosyjskim obozie w Ołeniwce

Zbrodnie Rosjan w Ołeniwce potwierdzają więźniowie obozu

Czerwony Krzyż został wpuszczony do obozu tylko raz. Stało się to w maju. Rosjanie zabrali przedstawicieli do wyremontowanego pomieszczenia. Nie pozwolili im na prywatne rozmowy z więźniami. - Urządzili im pokaz. Żołnierze poprosili nas o podanie rozmiaru ubrań i powiedzieli, że Czerwony Krzyż je nam wręczy. Nic do nas nie dotarło - stwierdza Anna.