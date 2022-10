Adoptowała 16-letnią Ukrainkę. "Zapewniłam, że będę dla niej zawsze"

Atak Rosji na Ukrainę spowodował, że wiele osób musiało porzucić swoje dotychczasowe życie. Od 24 lutego przez granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 7 milionów uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. To nie anonimowa masa, a konkretni ludzie. Każdy ze swoją osobistą historią i dramatem. Wśród nich była 16-letnia Nadiia, która do Polski uciekła ze swoją mamą, babcią i piątką rodzeństwa. Trafiła do ośrodka dla uchodźców wojennych w Bielsku-Białej. To był jednak dopiero początek jej historii.