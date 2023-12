Zamiast lepić uszka, pakują walizki. Seniorzy spędzają święta, tak jak chciałoby wielu młodych, ale nie mają odwagi

- Syn jest jedynakiem. Kiedy się ożenił, chciałam, by zintegrował się z nową rodziną, mógł spokojnie pobyć z nią w Boże Narodzenie. Żeby nie musiał też stać przed dylematem, gdzie iść na wigilię i świąteczny obiad - do rodziców, czy teściów. Po co być ciężarem dla dzieci? Młodzi dziś dużo pracują, w wolne dni niech się nacieszą sobą, swoimi dziećmi, dla których na co dzień nie mają tyle czasu, ile by chcieli - mówi.