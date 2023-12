"Przed świętami ludzie wariują". Kasjerki zaciskają zęby

- Patrzą na nas z góry, zakładając, że pracownica sklepu to gorszy sort. Pomijając fakt, że niemal połowa osób zatrudnionych u nas w sklepie to osoby z wyższym wykształceniem, a chętnych do pracy jest dużo więcej niż tych przyjętych, więc nie są to ludzie z łapanki, taka postawa to zwykłe buractwo - ocenia.