Zapłaciła za nocleg ponad 800 zł. Nie uwierzycie, co zastała

Krótkie wyjazdy z przyjaciółmi budzą wielką ekscytację i tak było też w przypadku Holly i jej znajomych, którzy udali się na kilka dni do Manchesteru. Za zarezerwowanie odpowiedniego noclegu odpowiedzialna była właśnie 23-latka, która, jak sama później przyznała, nie do końca sprawdziła wybrane przez siebie miejsce. Za mrożący krew w żyłach nocleg zapłaciła ponad 800 zł, a to co zastała, zapamięta na długo.