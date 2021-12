Pracują w dyskoncie. Zdradzają, co dostają na święta

"Klienci zaczynają czuć się jak panicze"

Agata przyznaje, że armagedon zaczyna się ok. 10 grudnia – wtedy ludzie otrzymują przedświąteczne wypłaty i bony od pracodawców. – Mają pieniądze i automatycznie zaczynają czuć się jak panicze, nic ich nie interesuje. Kiedy do wszystkich kas jest kolejka, potrafią podejść do tej, która jest nieobsadzona i zadzwonić dzwonkiem, by wezwać kasjera. Wiedzą, gdzie ten dzwonek jest, chociaż używać powinni go wyłącznie pracownicy sklepu. Nie są przyzwyczajeni do czekania, więc od razu robią aferę, domagają się, by kogoś wezwać – relacjonuje.