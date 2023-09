Zapomnij o koszuli do marynarki. Cichopek wie, jak nosić się modnie

W codziennej modzie bez wątpienia dominuje aktualnie styl smart-casualowy. Co to oznacza? Konkretnie tyle, że łączymy eleganckie elementy garderoby z tymi swobodniejszymi, co kiedyś było postrzegane jako niedopuszczalne. Dziś zestawianie koszuli z jeansami już nikogo nie dziwi. Podobnie jak duet marynarki i T-shirtu. Ten stał się wręcz niezwykle pożądanym. Najbezpieczniejszym wyborem będzie gładka, biała baza oraz nieco oversizowe okrycie.