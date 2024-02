Zrobiła zdjęcie w lustrze. Strój Opozdy to opcja tylko dla odważnych?

Jednak nie da się nie zauważyć, że w zmysłowych lookach czuje się jak ryba w wodzie. Ostatnio zapozowała w miejscu, które zdaje się być garderobą na planie zdjęciowym. Lecz rezygnowała z sukienki. Powabne elementy garderoby w genialny sposób połączyła z czymś, co śmiało mogłoby znaleźć się w męskiej szafie .

Joanna Opozda postawiła na czarny total look, który jest synonimem elegancji i szyku. W takiej odsłonie niewątpliwie mogłaby pojawić się na wybiegu Saint Laurent. Prostą bazę stworzyła z obcisłego body z dekoltem halter skrzyżowanym przy szyi, cienkich rajstop oraz klasycznych szpilek .

