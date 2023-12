"Skarpetkowe" botki to hit. Przechodzisz w nich całą zimę

Botki "skarpetkowe" już kilka sezonów temu rozpaliły serca miłośniczek trendów, a dziś po raz kolejny wracają do łask. I nie ma się czemu dziwić: są eleganckie, ale też wygodne, a do tego "magicznie" wydłużają nogi. Na czym polega ich sekret? Na elastycznej, dopasowanej cholewce, która przylega do podbicia, kostki i łydki zupełnie tak, jak… skarpetka. Gwiazdy szaleją za tym modelem, nosząc go i do sukienek (oczywiście w duecie z rajstopami), i do jeansowych spodni. Zobacz trzy najlepsze naszym zdaniem propozycje na outfit ze "skarpetkowymi" botkami i wybierz hitowy model obuwia dla siebie.