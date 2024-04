Są już wszędzie. Ich pojawienie się to zapowiedź kłopotów

Ciekawą metodą walki z pędrakami jest użycie preparatu zawierającego nicienie (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Warunkiem jego skuteczności jest temperatura powietrza utrzymująca się od pięciu do 30 stopni. Nicienie z rodzin Steinernematidae i Heterorhabditidae doprowadzają do błyskawicznej śmierci pędraków. Dodatkowo, żerując na nich, rozwijają kolejne pokolenia, które pozostając na dłużej w glebie, chronią ją przed szkodnikami.