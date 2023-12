Zaskakujące słowa papieża Franciszka o Kościele. "Jest kobietą"

Papież Franciszek o Kościele i roli kobiet. Zaskakujące wypowiedzi

"Kobiety mają inną zdolność do refleksji teologicznej niż my, mężczyźni" - stwierdził duchowny podczas czwartkowego spotkania. Papież podkreślił, że kobiet w Kościele powinno być więcej. Odwołał się przy tym do jezuity-teologa, który jest autorem pewnego rozróżnienia.