"Zgorzkniałe" zakonnice w przemówieniu papieża. Ma dla nich radę

– Proszę was, kiedy zobaczycie jakąś wspólnotę czy jakąś siostrę, która na to cierpi, pomóżcie jej wyjść z tej sytuacji, pomóżcie jej wyjść ze stanu melancholii, która sprawia, że wciąż myśli, jak to dobrze było kiedyś, a dziś nic nie wychodzi. To jest eliksir diabła, ta zgorzkniałość – zaapelował papież do zakonnic.