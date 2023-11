Niespodziewany gest papieża. Środowisko LGBT+ jest zachwycone

Dla nich jest święty

W Watykanie przy stole zasiadł też proboszcz parafii Najświętszej Niepokalanej Dziewicy w Torvaianicy. Duchowny Andrea Conocchia jest znany z tego, że wspiera osoby transpłciowe. W czasie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19 to właśnie ten ksiądz pomagał zdobyć artykuły niezbędne do życia dla przedstawicieli tej grupy. Conocchia zachęcał też papieża, aby przyłączył się do akcji.