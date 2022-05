Zastąpi tonik, odżywkę do włosów i mgiełkę do ciała. Teraz kosztuje 20 zł

Hydrolat – co to takiego?

Proces pozyskiwania hydrolatu jest dość skomplikowany, ale w uproszczeniu to efekt uboczny produkcji olejków eterycznych. Jest to wodny wyciąg z kwiatów i ziół. Dlatego też hydrolat nazywany jest także wodą kwiatową, ziołową, wodą eteryczną czy destylatem. Zawiera wszystkie drogocenne składniki pozyskane z roślin, a dzięki swojej płynnej konsystencji może być stosowany na każdą część ciała, twarzy, także na włosy. Hydrolat to kosmetyk multizdaniowy. Można używać go jako tonik przywracający prawidłowe pH skóry, jako nawilżający spray do włosów lub wcierkę do skóry głowy zapobiegającą wypadaniu włosów. Woda kwiatowa świetne sprawdzi się także u alergików i osób z wrażliwą skórą – nałożony wacikiem na powieki złagodzi podrażnienie i zaczerwienienie. Dzięki subtelnemu zapachowi może także pełnić funkcję mgiełki do ciała.