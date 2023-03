Zażądał 2 tys. zł za wynajem. "WC nie było nawet podłączone do ścieków"

Klaudia wprowadziła się do "piwnicy" po swojej koleżance. Wcześniej szukała mieszkania przez ponad pół roku, a ta oferta początkowo wydawała się niezła. Kiedy jednak tam zamieszkała, szybko zmieniła zdanie. Mówi, że nie wie, co było gorsze - rozprzestrzeniający się grzyb, który był nie do zatrzymania, brak wentylacji czy może ogrzewania, przez co całą zimę musiała siedzieć ubrana w kilka grubych warstw.