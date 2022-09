Wynajem mieszkania studenckim piekłem. "Najpierw musiałem przejść przez casting"

- Przyjechałem do Warszawy 19 lipca i zostałem na tydzień, żeby poszukać mieszkania na wynajem. Szukałem kawalerki do 2 tys. zł. Zacząłem od najpopularniejszych serwisów ogłoszeniowych, ale wszystkie ogłoszenia, na które dzwoniłem, były już nieaktualne. Część z nich dosłownie po 15-20 minutach od dodania. Wynajmujący w trakcie rozmowy potrafili podnieść cenę. Czasem o 200 zł, a czasem o tysiąc. To było najwięcej, ile usłyszałem - opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską Robert, student z Warszawy.