Zażądał za najem 20 tys. zł. "Podniósł czynsz przez moją narodowość"

W rozmowie z Wirtualną Polską Iryna wspomina najtrudniejsze spotkanie z wynajmującym. Była przerażona, gdy przedstawił jej wysokość opłat za mieszkanie. - Przyznał się, że podniósł czynsz przez moją narodowość. Zamiast 2500 zł miałam zapłacić tysiąc więcej. Do tego poprosił o opłacenie kaucji, która miałaby pokryć równowartość półrocznego czynszu, czyli ponad 20 tys. zł. Tłumaczył to tym, że w każdym momencie mogę przestać płacić, a on musi się jakoś zabezpieczyć. Ale co z moim zaufaniem do niego? Czy mogę być pewna, że jeszcze zobaczę te pieniądze? - pyta rozżalona.