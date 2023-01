Tych uchodźczyń jest w Polsce coraz więcej. "W Ukrainie zgotowali im piekło"

Niedawno w Feminotece schronienie znalazła uchodźczyni, która uciekła z Ukrainy przed mężem. W podróż udało się jej zabrać jedno dziecko. Druga pociecha została zatrzymana przez ojca. - To było dramatyczne wydarzenie. Kobieta musiała wrócić do Ukrainy i złożyć stosowne dokumenty, żeby odebrać dziecko ojcu. Towarzyszyliśmy jej w tym trudnym zadaniu. Gdy była na miejscu, doszło między nią a mężem do burzliwej dyskusji. Mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie, więc wezwałyśmy na miejsce policję - wspomina prezeska Feminoteki.