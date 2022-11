Polki rodzą chętniej na emigracji. "W Polsce nie zdecydowałabym się na dziecko"

Z oficjalnych danych brytyjskiego urzędu statystycznego wynika, że Polki zajmują wysokie miejsca w rankingu cudzoziemek rodzących na Wyspach. Wpływ na te wyniki ma nie tylko fakt, że Polacy to ogromna grupa imigrantów. Powodem jest m.in. sposób, w jaki traktuje się ciężarne w Wielkiej Brytanii. - Chcesz rodzić w wodzie? Proszę bardzo. Your body, your choice (twoje ciało, twój wybór). Jeśli wolisz cesarkę, bo obawiasz się naturalnego porodu, nikt ci nie odmówi - wskazuje w rozmowie z Wirtualną Polską Aleksandra, matka rocznego Gabriela.