Ten naród pokochał zakupy w Polsce. "Oszczędzamy ponad 1000 zł miesięcznie"

Udaje mi się porozmawiać z Heleną, matką trójki dzieci. - Mam pięcioosobową rodzinę na utrzymaniu. Codziennie im gotuję, robię przekąski do pracy i do szkoły. Przy obecnych cenach w Czechach nie mam wyjścia. Wsiadam w samochód i jadę do Polski na zakupy. Oszczędzam około 10 tys. koron miesięcznie. To niemal wartość płacy minimalnej - wyjaśnia.